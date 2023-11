Sem tempo para lamentar o duro revés no Maracanã, por 3 a 0, diante o Flamengo, que custou a liderança do Brasileirão, o Palmeiras já voltou às atividades nesta quinta-feira, visando o duelo com o Internacional, no sábado à noite, em Barueri. Não podendo mais desperdiçar pontos, Endrick pediu para a equipe esquecer o jogo com os cariocas e focar na reabilitação diante dos gaúchos.