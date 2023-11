Após dois dias de folga, o Palmeiras se reapresentou nesta terça-feira. O líder do Brasileiro enfrenta o Fortaleza, no domingo, às 18h30, na quente capital cearense, pela 35ª rodada do campeonato. Como as condições climáticas do confronto no Nordeste são um fator de preocupação da comissão técnica, o lateral-direito Mayke e o meia Zé Rafael treinaram com um adesivo no braço. Um sensor fazia a aferição de perda de eletrólitos, sobretudo o sódio, e de líquidos durante a atividade física.