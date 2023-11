O Palmeiras não usou o avião que pertence à empresa da presidente Leila Pereira para viajar ao Rio de Janeiro, onde enfrenta o Flamengo nesta quarta-feira, no Maracanã, pela 33ª rodada do Brasileirão. Foi a segunda viagem consecutiva da delegação alviverde sem a aeronave da empresária. O avião da Placar Linhas Aéreas, empresa de Leila, passa por uma manutenção programada nos Estados Unidos há alguns dias. Por isso, os atletas e comissão técnica também não viajaram na aeronave em outra viagem recente ao Rio, semana passada, para enfrentar o Botafogo no Engenhão.