A terceira derrota consecutiva do Botafogo fez com que suas chances de título no Campeonato Brasileiro despencassem, de acordo com o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Após a rodada passada, a probabilidade de a equipe carioca ficar com o troféu era de 64,3%. Agora, com tropeço diante do Vasco, ela caiu para 35,2%.