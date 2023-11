A vitória do Palmeiras sobre o América-MG na quarta-feira, somado aos tropeços de Flamengo e Botafogo, permitem ao time paulista ser campeão já na 37ª rodada do Campeonato Brasileiro, a ser disputada no fim de semana. A equipe de Abel Ferreira tem três pontos de vantagem na liderança, a dois jogos do fim. Se vencer o Fluminense, uma combinação de resultados já garante o título matemático - o 12º Brasileiro de sua história.