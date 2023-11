Afastado dos campos faz um mês por causa de um problema muscular na coxa, o nigeriano Victor Osimhen, do Napoli, participou do Podcast Obi One e revelou que por muito pouco não virou companheiro de Neymar no Al-Hilal. De acordo com o atacante, a proposta era muito tentadora, mas ele optou por continuar na Europa. Não escondeu, porém, que sonha em atuar no futebol inglês. Falou, ainda, que cuida de toda sua família desde 2014.