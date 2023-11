O clima do Botafogo vai de mal a pior. Após perder a liderança do Brasileirão de forma definitiva para o Palmeiras e já não depender mais de si para ser campeão, o clube entrou em um conflito com seus próprios torcedores. John Textor fez uso das redes sociais para expor ameaças sofridas por jogadores através da organizada, que pediu a saída de vários atletas, inclusive do meia Eduardo, um dos destaques da equipe no primeiro turno.