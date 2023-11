O jogo entre Olympique de Marselha e Lyon, adiado devido a um ataque de 'ultras' do OM, que apedrejaram o ônibus do Lyon, provocando uma grave lesão na cabeça do técnico Fabio Grosso, será disputado no estádio Vélodrome de Marselha no dia 6 de dezembro, anunciou nesta quinta-feira a Liga Francesa (LFP).