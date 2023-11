Com a proximidade do fim do Brasileirão, apenas duas partidas separam Corinthians e Santos do alívio na tabela. A vitória do time de Mano Menezes sobre o Vasco por 4 a 2 praticamente selou a permanência na Série A. Já o Santos, derrotado pelo Fluminense por 3 a 0, precisa se distanciar da zona de rebaixamento nas duas últimas rodadas. A equipe, comandada por Marcelo Fernandes, tenta evitar a primeira queda de sua história, enquanto o rival alvinegro não quer repetir o "pesadelo" de 2007.