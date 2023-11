Mais do que lamentar a fraca largada na corrida sprint do GP de São Paulo de Fórmula 1, o piloto inglês Lando Norris deixou a pista do Autódromo de Interlagos incomodado com sua desatenção após perder a primeira posição para Max Verstappen, neste sábado. Ele se disse surpreso com a ultrapassagem de George Russell, da Mercedes.