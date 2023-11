O piloto britânico Lando Norris nunca escondeu sua torcida pelo Palmeiras. Desde 2021, quando vem ao Brasil, comparece ao Allianz Parque para acompanhar um jogo do time alviverde. Nesta quinta-feira, no Autódromo de Interlagos para o GP de São Paulo de Fórmula 1, o piloto da McLaren revelou que vibrou com a virada palmeirense por 4 a 3, mas esqueceu o nome do adversário, o Botafogo.