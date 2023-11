Contratado pelo Paris Saint-Germain por R$ 800 milhões, Neymar teria deixado o Barcelona com uma fratura no pé, mas os altos valores da transferência impediram o brasileiro de passar por uma cirurgia na França, de acordo com reportagem publicada pelo jornal francês L'Équipe nesta quarta-feira. O periódico recebeu a informação de uma fonte espanhola que não quis ter a identidade revelada.