Em um jogo bastante disputado, o Newcastle derrotou o Arsenal, por 1 a 0, neste sábado, no Saint James Park, em duelo válido pela 11ª rodada do Campeonato Inglês. Com o resultado, os anfitriões chegaram aos 20 pontos, na sexta colocação, enquanto o time de Londres sofreu a primeira derrota na temporada e permaneceu com 24 pontos, em terceiro lugar, atrás de Manchester City (27) e Tottenham (26), que joga na segunda-feira.