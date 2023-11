O Bayern de Munique ampliou o contrato do goleiro e ídolo Manuel Neuer por mais uma temporada, conforme anunciado em comunicado oficial nesta terça-feira, véspera do duelo com o Copenhagen pela Liga dos Campeões. O vínculo, que antes se encerraria em junho de 2024, passa a valer até junho de 2025. Dessa forma, o jogador de 37 anos, contratado em 2011, deve completar a marca de 14 anos como integrante do elenco do time bávaro.