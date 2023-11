Depois de cumprir suspensão pelo terceiro cartão amarelo e desfalcar o Palmeiras na vitória por 1 a 0 sobre o Athletico-PR, sábado, o zagueiro Murilo está novamente à disposição do técnico Abel Ferreira. A tendência é que ele comece jogando contra o Flamengo, às 21h30 desta quarta-feira, no Maracanã, em duelo da 32ª rodada do Brasileirão, e dessa forma, alcance a marca de 100 partidas com a camisa alviverde.