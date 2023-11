Principal campeonato de fisiculturismo do mundo, o Mr. Olympia conheceu os últimos vencedores na noite deste sábado (4). Ao todo, desde quinta-feira (2), 11 categorias estiveram em disputa, sendo seis para mulheres e cinco para homens — uma delas para cadeirantes. Cada uma tem sua especificidade na avaliação do corpo do atleta, sendo algumas mais antigas e outras mais recentes na programação do evento.