O futebol brasileiro perdeu nesta quinta-feira um de seus grandes treinadores da história. Morreu, aos 94 anos, o paulista Rubens Minelli, primeiro tricampeão nacional com Internacional (1975 e 1976) e São Paulo (1977). O treinador ainda teve três passagens pelo Palmeiras, sendo o quinto maior comandante da equipe, com 253 jogos, no qual ergueu o Troféu Roberto Gomes Pedrosa de 1969, o nacional da época.