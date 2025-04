Morre Manga, ex-goleiro de Inter e Grêmio, aos 87 anos

Manga é um dos históricos goleiros do Inter, e também passou pelo Grêmio. Alfredo Mathias / Agencia RBS

Hailton Corrêa de Arruda, conhecido popularmente como Manga, enfrentava um câncer de próstata nos últimos anos e estava internado no Hospital Rio Barra, no Rio de Janeiro.

A morte foi anunciada pelo Botafogo, time que ele defendeu de 1959 a 1968.

PEDRO ERNESTO DENARDIN Colunista de Zero Hora Conheci goleiros maravilhosos ao longo dos meus 75 anos de vida, mas nenhum tão bom quanto Manga.

"É com enorme pesar que comunicamos o falecimento de Haílton Corrêa de Arruda, nosso inesquecível ex-goleiro e ídolo Manga".

Homenagem do Botafogo

O presidente do Botafogo associativo, João Paulo de Magalhães Lins, prometeu homenagens ao ídolo alvinegro e ofereceu o salão nobre de General Severino para a realização do velório.

— Faremos todas as homenagens a esse gigante de nossa história, que seguirá eternamente vivo em nossos corações — afirmou o dirigente.

MAURICIO SARAIVA Manga agora vai praticar seus milagres num lugar feito exatamente para isso: o céu

Manga foi uma das referências de duas grandes formações do Botafogo, que na época rivalizava com o Santos pelo título simbólico de melhor time do Brasil, nas temporadas 61 e 62, e 67 e 68.

Ele participou de quatro conquistas do Campeonato Carioca (1961, 1962, 1967 e 1968) e duas do Torneio Rio-São Paulo (1962, 1964 e 1966).

Ídolo do Inter

Nas redes sociais, o Inter lamentou a morte com uma homenagem ao goleiro. "Ídolo inesquecível, Manga foi peça fundamental na história colorada", afirmou o clube.

"Sua atuação na final do Brasileiro de 1975, jogando com dois dedos quebrados, simboliza a coragem e a entrega que o tornaram um dos maiores goleiros da nossa história."

Manga nasceu no dia 26 de abril de 1937, no Recife. Desde 1976, por iniciativa de dois ex-professores da Escola de Educação Física do Exército do Rio de Janeiro, a data é considerada como Dia do Goleiro, justamente em homenagem ao atleta.

ZÉ ALBERTO ANDRADE Colunista de Zero Hora Manguita Fenômeno: do frango na estreia ao heroísmo no título brasileiro

Ele se tornou famoso por não usar luvas numa época em que era comum os goleiros atuarem com a proteção nas mãos.

Dizia que não se sentia confortável, uma vez que tinha dedos tortos. Compensava com óleo e areia nas mãos para melhorar a aderência nas defesas.

Carreira premiada

Como profissional, Manga iniciou sua carreira no Sport Recife, no qual foi tricampeão pernambucano (1955, 1956 e 1958). Atuou, além da dupla Gre-Nal e do Botafogo, no Operário e Coritiba.

Fora do futebol brasileiro, vestiu as camisetas do Nacional, do Uruguai, e do Barcelona, do Equador. Pela equipe uruguaia, foi campeão da Copa Libertadores e do Mundial de Clubes, ambos em 1971. Faturou ainda quatro títulos nacionais no país vizinho.

CLAUDIO DUARTE Ex-lateral e treinador Ele tinha um talento natural

Foi goleiro da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 1966. No Mundial, ele compôs a equipe ao lado de lendas como Garrincha, Zagallo, Nilton Santos, Didi, Gérson e Jairzinho.

GUERRINHA Colunista de Zero Hora O goleiro que fazia defesas difíceis e tratava a bola como um brinquedo

Depois de encerrar a carreira, trabalhou como preparador de goleiros em Quito e nos Estados Unidos.

Quais os títulos de Manga?