Morreu, nesta segunda-feira à noite, Vanderlei Paiva, um dos jogadores que se sagrou campeão brasileiro com o Atlético Mineiro, em 1971, e até hoje é o jogador de linha que mais vestiu a camisa do time mineiro, com 559 jogos, entre 1966 e 1976. Só está atrás do goleiro João Leite, que atuou 684 vezes entre 1976 e 1992.