O Milan perdeu a chance de diminuir a distância para o líder do Campeonato Italiano ao perder para a Udinese por 1 a 0 neste sábado, em Milão. Com o tropeço, a equipe rubro-negra ocupa a terceira colocação com 22 pontos e aparece atrás da Juventus (23). A Inter, que derrotou a Atalanta neste sábado, segue isolada no topo da classificação(28).