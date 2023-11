O Milan derrotou a Fiorentina por 1 a 0 neste sábado, no San Siro, pela 13ª rodada do Campeonato Italiano. Foi o primeiro triunfo no torneio desde 7 de outubro, quando bateu o Genoa por 1 a 0, pela oitava rodada. Desde então acumulou duas derrotas e dois empates.