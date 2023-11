Com pouco tempo para descansar após o empate por 0 a 0 com o Cuiabá na segunda-feira, o Santos optou por logística diferente e fez a preparação final para duelo direto com o Goiás em Goiânia, nesta quarta-feira. Confiante após ajudar a equipe a parar de sofrer gols, o zagueiro Messias adotou discurso otimista para o duelo na Serrinha.