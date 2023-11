Eles fizeram história no futebol mundial quando atuaram juntos pelo Barcelona e, nesta quinta-feira, vão travar um duelo particular quando a Argentina entrar em campo para enfrentar o Uruguai pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026. Protagonistas de suas seleções, Messi e Suárez terão o peso de uma atração à parte neste confronto.