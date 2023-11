Após um segundo turno de recuperação, chegando a figurar entre os primeiros colocados, o Guarani caiu de produção nesta reta final de Série B do Campeonato Brasileiro. Já são seis jogos sem vencer e, na última rodada, ficou no empate por 1 a 1, no confronto direto contra o Criciúma, dentro de casa. Longe do G-4, grupo de acesso, faltando duas rodadas para o fim, o técnico Umberto Louzer mantém a esperança pelo acesso.