Depois de 11 jogos sem vencer, a Ponte Preta conquistou no sábado três pontos num duelo direto contra o Tombense, por 1 a 0, pela 36ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o time campineiro deixou a zona do rebaixamento da competição faltando duas rodadas para o fim. Autor do gol, o meia Elvis comemorou o alívio, mas prega cautela em relação à risco de queda.