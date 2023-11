Kylian Mbappé marcou 300 gols na carreira mais rápido do que Cristiano Ronaldo e Lionel Messi. O craque francês alcançou o feito no fim de semana na goleada por 14 a 0 da seleção francesa sobre Gibraltar, aos 24 anos e 333 dias. Tanto Messi quanto Cristiano Ronaldo, as duas maiores estrelas do futebol no século 21, eram mais velhos quando atingiram a marca.