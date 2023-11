Mbappé foi o escolhido na seleção francesa para falar sobre o duelo com Gibraltar, neste sábado, pelas Eliminatórias da Eurocopa, em Nice. E como o jogador dificilmente atende a imprensa, o papo rendeu diversos assuntos, entre eles se não achou injusto não ser escolhido o Bola de Ouro. Sincero, elogiou a escolha de Messi e admitiu que o argentino mereceu após ganhar a Copa do Mundo do Catar.