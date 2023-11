Felipe Massa compareceu neste sábado ao Autódromo de Interlagos para acompanhar o Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1. O piloto trava uma batalha jurídica com a Federação Internacional de Automobilismo (FIA) e a própria F-1 pelo reconhecimento do título mundial de 2008, diante do caso Cingapuragate, em que Nelsinho Piquet bateu seu carro de propósito para favorecer seu então companheiro de Renault, Fernando Alonso, naquele ano.