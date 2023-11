Um dos poucos jogadores que escaparam das críticas na derrota para a Colômbia por 2 a 1, na última rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo, o atacante Gabriel Martinelli não mostrou estar preocupado com a pressão devido ao momento ruim da seleção brasileira. O jogador afirmou estar acostumado com a situação por jogar em um time grande da Europa.