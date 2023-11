Por causa das seguidas ausências na defesa do Palmeiras, ora por suspensão, ora por lesão, o lateral-direito Marcos Rocha se tornou um terceiro defensor e rapidamente caiu nas graças da torcida. Depois de entrar na vaga de Gustavo Gómez duas vezes, ele agora pode substituir Luan, machucado, diante do Fortaleza, no dia 26, no Castelão, na 35ª rodada do Brasileirão. Sempre à disposição de Abel Ferreira, o experiente jogador celebra a rápida adaptação na nova função.