Marcos Leonardo deve deixar o Santos ao fim da atual temporada para jogar no futebol europeu, mas não quer que o desfecho iminente atrapalhe sua relação com o torcedor santista em um momento tão crucial na briga contra o rebaixamento. Embora não esconda que tem negociações em andamento com clubes da Europa, o atacante de 20 anos é discreto ao comentar sobre o assunto e prefere chamar a responsabilidade como um dos líderes do elenco nesta reta decisiva do Brasileirão.