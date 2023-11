Marcelo Teixeira tentará voltar à presidência do Santos, 14 anos depois do fim de seu último mandato, em 2009. Em comunicado à imprensa, divulgado nesta quinta-feira, a equipe do dirigente informou que a candidatura será lançada na manhã desta sexta, às 11 horas, no Consistório da Universidade Santa Cecília, em Santos. As eleições santistas estão marcadas para o dia 9 de dezembro.