Ídolo dos bolivianos, o atacante Marcelo Moreno, de 36 anos, anunciou nesta segunda-feira que vai se aposentar da seleção nacional após esta última rodada do ano das Eliminatórias para a Copa do Mundo. Após 16 anos defendendo as cores de seu país, o jogador anunciou que "completou seu ciclo" e se despede após os compromissos com Peru e Uruguai.