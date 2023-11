Após defender a Venezuela nas Eliminatórias para a Copa do Mundo, o atacante Soteldo está de volta ao Santos. O jogador é o principal nome do técnico Marcelo Fernandes para o confronto com o Botafogo, neste domingo, às 16h, no Mané Garrincha, pela 35ª rodada do Brasileirão. Por outro lado, o treinador não terá o volante Tomás Rincón.