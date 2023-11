O volante Fausto Vera ficou fora da lista de relacionados do técnico Mano Menezes para o jogo com o Grêmio, marcado para este domingo, às 16h, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, pela 34ª rodada do Brasileirão. O clube não informou o motivo da ausência do atleta, deixando entender que foi por opção do treinador. O lateral Rafael Ramos também não foi chamado para a partida.