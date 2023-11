O Corinthians é a equipe com maior invencibilidade no Brasileirão no momento. Com o triunfo diante do Athletico-PR, por 1 a 0, somou o sexto resultado sem derrotas. O técnico Mano Menezes, porém, não quer saber de entusiasmo exagerado e mandou o recado: é para todos manterem a humildade e cientes que a equipe ainda não escapou da briga contra o rebaixamento.