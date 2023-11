O Manchester City confirmou o seu favoritismo ao golear o Bournemouth por 6 a 1 neste sábado, jogando diante de sua torcida, para ostentar a liderança provisória do Campeonato Inglês. O triunfo foi praticamente garantido no primeiro tempo, quando a equipe do técnico Pep Guardiola fez três gols em sete minutos. Na etapa final, a equipe balançou a rede mais três vezes e fechou o marcador. Sinisterra, que entrou no segundo tempo, descontou para os visitantes.