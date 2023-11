Com direito a quatro gols Romelu Lulaku, que disparou na artilharia das Eliminatórias para a Eurocopa com 14 em oito jogos, a Bélgica goleou o Azerbaijão por 4 a 0, neste domingo, no Rei Balduíno, em Bruxelas, pela última rodada. De quebra, ultrapassou a Áustria na tabela de classificação e avançou na liderança do Grupo F.