O Liverpool sofreu, mas conseguiu somar um ponto no Campeonato Inglês ao empatar com o Luton por 1 a 1 neste domingo. O gol que decretou a igualdade no marcador foi anotado por Luiz Diaz, de cabeça. Com o resultado, o time do técnico Jürgen Klopp atingiu a mesma pontuação do Arsenal (24) e aparece em terceiro lugar na classificação pelos critérios de desempate.