Contratado pelo Paris Saint-Germain na última janela de transferências, após as saídas de Messi e Neymar, o atacante Ousmane Dembélé tem no treinador Luis Enrique um grande fã. Conhecido como um atleta que foi impedido de desenvolver ao máximo seu potencial por causa de lesões, o francês de 26 anos é considerado pelo comandante espanhol como "o jogador que mais desequilibra no mundo".