Luis Díaz foi o herói da vitória colombiana sobre o Brasil, nas Eliminatórias da Copa do Mundo, ao anotar os dois gols da virada por 2 a 1 em Barranquilla. Mesmo sofrendo os dois gols, Alisson foi parabenizar o atacante no apito final. Ao celebrar o triunfo, o atacante fez questão de elogiar todo o apoio recebido pelo goleiro no momento delicado que viveu com o sequestro de 12 dias de seu pai.