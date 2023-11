O atacante Luis Díaz, do Liverpool, desembarcou na Colômbia nesta terça-feira e reencontrou seu pai, Luis Manuel Díaz, libertado na quinta-feira após passar quase duas semanas sequestrado por integrantes do grupo guerrilheiro Exército de Libertação Nacional (ELN). As fotos do reencontro foram publicadas nas redes sociais da seleção colombiana de futebol, que recebeu o jogador para iniciar a preparação para duas partidas das Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo, a primeira delas contra o Brasil, quinta-feira, em Barranquilla, às 21 horas.