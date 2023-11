Capitão do Cruzeiro, o zagueiro Luciano Castán vê com bons olhos a preparação da equipe em retiro em Itu, interior de São Paulo. Longe da pressão da torcida, o clube se arma para visita ao Fortaleza que pode tirar os mineiros da zona de rebaixamento do Brasileirão em caso de triunfo. A confiança no elenco é grande.