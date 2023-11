O atacante Lucas avançou na recuperação da lesão muscular na coxa esquerda sofrida no clássico com o Palmeiras e está mais perto de voltar a campo pelo São Paulo. Durante as atividades comandadas pelo técnico Dorival Júnior nesta quinta-feira, no CT da Barra Funda, o jogador de 31 anos trabalhou parcialmente no gramado, em um treinamento organizado para que ele evitasse contato físico e choque com os companheiros tricolores.