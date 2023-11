Recuperado de um estiramento na posterior da coxa esquerda, o meia-atacante Lucas deu mais um passo na sua evolução para voltar a defender as cores do São Paulo nesta reta final de Brasileirão. O atleta participou integralmente da atividade deste sábado, realizada pelo técnico Dorival Júnior, e aumentou a expectativa sobre sua participação no duelo com o Cuiabá, marcado para o dia 22 de novembro (quarta-feira), às 21h30, no Maracanã, em jogo adiado pela 32ª rodada.