O São Paulo realizou neste domingo mais uma atividade visando o duelo com o Fluminense, marcado para esta quarta-feira, às 21h30, no Maracanã, pela 32ª rodada do Brasileirão. O meia-atacante Lucas foi preservado do treino e ficou no departamento médico, onde continuou seu tratamento de um estiramento na região posterior da coxa esquerda.