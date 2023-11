O Santos passou por uma maratona de jogos cansativa e decisiva, em meio a confrontos diretos e clássicos, antes de entrar no período de pausa do Brasileirão para a Data Fifa. Um pouco mais aliviado na briga contra o rebaixamento, embora ainda ameaçado, o time vive a expectativa de voltar reanimado para as quatro rodadas finais, como destacou o atacante Lucas Braga, que vem jogando como ala-direito no esquema tático de Marcelo Fernandes.