O Palmeiras não quer perder tempo em sua preparação para as rodadas finais do Brasileirão, no qual é líder com 63 pontos e melhor saldo de gols, superando o Flamengo (26 a 17), e já voltou aos trabalhos nesta segunda-feira. Depois de retornar de madrugada para a capital paulista, os titulares fizeram um trabalho regenerativo. O zagueiro Luan, recuperado de lesão, iniciou a transição física, enquanto o atacante Artur mostrou felicidade por voltar a "ajudar a equipe."