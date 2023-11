O Palmeiras realizou neste sábado mais um treino preparatório para o duelo com o Fortaleza, marcado para o dia 26 de novembro (domingo), às 18h30, no Allianz Parque. O zagueiro Luan, com uma lesão na coxa, e o lateral Piquerez, com um edema no mesmo local, ficaram no departamento médico. A atividade contou ainda com jogadores das categorias de base do sub-17 e sub-20.