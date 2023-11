O Liverpool aplicou uma goleada por 4 a 0 no LASK, da Áustria, nesta quinta-feira, e garantiu vaga nas oitavas de final da Liga Europa. A vitória conquistada no Anfield, em jogo válido pela penúltima rodada do Grupo E, teve ótima participação de Gakpo, que marcou dois gols e sofreu um pênalti, convertido por Salah. Luis Díaz também balançou a rede.